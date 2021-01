Na Hrvaškem lani za polovico manj turističnih nočitev

Zagreb, 7. januarja - Na Hrvaškem so lani našteli 7,8 milijona turističnih prihodov in 54,4 milijona nočitev, je danes sporočila hrvaška turistična skupnost (HTZ). To je bilo le 37 odstotkov prihodov in 50 odstotkov prenočitev iz rekordnega turističnega leta 2019. Slovenskih nočitev je bilo 8,3 milijona.