Lampičeva na finale novoletne turneje s petega mesta v pokalu

Val di Fiemme, 7. januarja - Val di Fiemme bo od petka do nedelje gostil tri tekme svetovnega pokala v smučarskem teku, to bo obenem tudi zaključek novoletne turneje. Anamarija Lampič, najboljša slovenska športnica lanskega leta, se bo v finale prvega vrhunca sezone podala s petega mesta v skupnem seštevku pokala in osmega v seštevku turneje Tour de ski.