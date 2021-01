Novičevi odvetniki za nadaljevanje preiskave Jamnikovega umora

Ljubljana, 7. januarja - Odvetnikom Milka Noviča, obtoženega umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, se zdi pomembno, da organi pregona po sicer nepravnomočni oprostitvi Noviča nadaljujejo s preiskavo in najdejo pravega storilca. Naj se zavzame za to, so pozvali tudi predsednika republike Boruta Pahorja.