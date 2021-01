Epidemija pospešila procese digitalizacije tudi na podeželju

Ljubljana, 7. januarja - Epidemija je pospešila proces digitalizacije tudi v delovanju lokalnih skupnosti, a še vedno ostaja veliko občin in državljanov, ki jim je iz različnih razlogov uporaba interneta in digitalnih orodij onemogočena, so ugotavljali udeleženci spletne okrogle mize na to temo. Težave so seveda povezane s pokritostjo območij z internetno povezavo.