V Drami 15. januarja žalna slovesnost za Dušana Jovanovića

Ljubljana, 7. januarja - SNG Drama Ljubljana bo 15. januarja na velikem odru pripravila žalno slovesnost za dramatika in režiserja Dušana Jovanovića. Prenos v živo bo potekal na YouTube kanalu Drame, so sporočili iz gledališča. Jovanović je v 82. letu starosti umrl 1. januarja. Bil je eden najbolj plodovitih slovenskih dramatikov in gledaliških režiserjev.