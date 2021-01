Iskanje avstrijskega turnega smučarja na slovenski strani Pece uspešno

Črna na Koroškem, 7. januarja - V sredo popolne se je na območju Pece v občini Črna na Koroškem zaradi megle izgubil avstrijski turni smučar. Avstrijskim gorskim reševalcem so pri iskanju pomagali gorski reševalci iz Gorske reševalne službe Koroške. Ti so smučarja našli na območju Tople in ga nato pospremili do državne meje, navaja center za obveščanje.