Nejc Gazvoda za STA: Nekateri živijo v tvojih mislih stalno, ne da bi plačali najemnino

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 9. januarja - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na silvestrovo v neposrednem prenosu predvajali premiero predstave Jazz avtorja in režiserja Nejca Gazvode. V predstavi se on in ona pet let srečujeta za novo leto. Kot je za STA zapisal Gazvoda, vsa njuna hrepenenja, neizgovorjeno, približevanje in oddaljevanje potekajo tudi, ko nista skupaj.