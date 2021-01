Boston se je Miamiju oddolžil za poraz v lanski končnici

Miami, 7. januarja - Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški ligi NBA gostovali pri Miami Heat slovenskega zvezdnika Gorana Dragića in zmagali s 107:105 ter se vročici oddolžili za lanski poraz v finalu vzhodne konference. Dragić je za domačo ekipo s klopi odigral 28 minut tekme, ki je v znak političnega protesta skoraj ni bilo, in zbral 14 točk, dve podaji.