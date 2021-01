Žan Kranjec pred misijo Adelboden, Ilka Štuhec v St. Antonu

Ljubljana, 7. januarja - Po Zagrebu se je karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju preselila v Švico in Avstrijo. V Adelbodnu smučarje čakata dva veleslaloma in slalom, medtem ko bosta na programu smučark v St. Antonu smuk in superveleslalom. V Sloveniji se z velikimi pričakovanji ozirajo zlasti proti Adelbodnu, kjer je Žan Kranjec pred enim letom zmagal.