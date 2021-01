V ZDA zaradi nasilnega vdora v kongres še brez potrditve izidov predsedniških volitev

pripravila Maja Lazar Jančič

Washington, 6. januarja - Podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa so danes vdrli v kongresno palačo v Washingtonu in prekinili potrjevanje izida predsedniških volitev 3. novembra, na katerih je zmagal demokrat Joseph Biden. Ta je dejal, da je to napad na vladavino prava in predstavnike ljudstva ter Trumpa pozval, naj javno zahteva končanje obleganja kongresa.