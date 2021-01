Dnevnik o novoletni turneji v smučarskih skokih (7. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Jože Okorn v komentarju Slovenci prvaki treningov in kvalifikacij piše o tem, da bi imela 69. novoletna turneja v smučarskih skokih v boju za zlatega orla povsem drugačen razplet, če se ne bi vmešal politični vrh Poljske. Ta je posredoval, da so po sprva pozitivnih koronskih testih tekmovalci lahko nastopili in nato pokazali zmagovalno miselnost.