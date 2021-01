Newyorške borze končale mešano, Dow Jones z rekordom

New York, 6. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Vlagatelji se niso zmenili za nemire privržencev Donalda Trumpa in njihov za napad na kongres, ki je potrjeval rezultate ameriških volitev. Dow Jones je končal rekordno in trgovanje sklenil 1,4 odstotka višje kot v torek, medtem ko je Nasdaq izgubil.