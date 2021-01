Celjanke začele z visoko zmago, derbi Kranjčankam

Ljubljana, 6. januarja - Z današnjima tekmama v Celju in Ljubljani se je začel drugi del tekmovanja v 1. ženski SKL. Celjske košarkarice so visoko s 109:40 premagale Konjičanke, v derbiju pa so igralke kranjskega Triglava premagale Ježico z 58:41. Tekma Akson Ilirija - Jasmin Sport Ledita bo v četrtek, Maribor - Grosuplje pa 21. januarja.