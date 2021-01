Primorske novice o slovenski smučarski sezoni (7. 1.)

Koper, 6. januarja - Igor Mušič v komentarju Od bele nesreče do katastrofe piše o tem, da je v lanski topli in suhi zimi žičničarje prizadela naravna nesreča, letos pa so smučišča zaradi omejitev ob novem koronavirusu prazna kljub obilici snega. Vlada pri ustvarjanju pogojev za vsaj minimalno delo smučarskega turizma ubira pota, ki jih državljani težko razumemo.