Večer o razmerah na slovenskem bančnem trgu (7. 1.)

Maribor, 6. januarja - Matija Stepišnik v komentarju Zahteven čas za banke piše o razmerah na slovenskem bančnem trgu, ki ob preoblikovanju bančnih poslovnih modelov spreminjajo tudi mrežo poslovalnic in bankomatov. To najbolj in najprej udarja ljudi na periferiji. Specifika slovenskega trga je majhnost, medtem ko je bančništvo posel ekonomije obsega.