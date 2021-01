Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o rekordnem številu na novo potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji, vzrokih za rast okužb in sestanku premierja Janše z ravnatelji. Poročale so tudi o zadnjem zadolževanju Slovenije, lanski brezposelnosti v državi in 180 potresih, ki so lani stresli Slovenijo.