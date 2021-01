Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 6. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste ponekod po Sloveniji sneži, tudi megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Voznike pozivajo naj se na pot odpravijo samo z ustrezno zimsko opremo. Vožnjo je potrebno prilagoditi razmeram na cesti in upoštevati varnostno razdaljo. Na cestah so posipne in plužne skupine.