Stochu tretji zlati orel, Peter Prevc izpolnil začrtan cilj

Bischofshofen, 6. januarja - Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch je zanesljivo osvojil 69. novoletno turnejo. Stoch (300,7 točke) je zmagal na zadnji tekmi v Bischofshofnu in po letih 2017 in 2018 še tretjič osvojil zlatega orla. Najboljši Slovenec na turneji je bil s skupno devetim mestom danes 12. Peter Prevc (268,1), ki je poskrbel, da so Slovenci izpolnili začrtan cilj.