Nov močnejši potres na Hrvaškem čutili prebivalci po celi Sloveniji

Ljubljana, 6. januarja - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 18.01 zabeležili potresni sunek 147 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem. Kot so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso), je bila po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) magnituda potresa 5,5. Potres so čutili prebivalci celotne Slovenije.