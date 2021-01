Po mnenju Levice se mora prednostno zagotoviti varno odpiranje šol

Ljubljana, 6. januarja - Vlada ni naredila praktično ničesar za varno in učinkovito izvajanje izobraževanja med epidemijo covida-19, menijo v Levici. Organizacija izobraževanja je v času pouka na daljavo "katastrofalna", šole pa niso prejele niti jasnih navodil niti ni bil jasno zastavljen učni program, so zapisali. Pozvali so k varnemu odpiranju šol kot prednostni nalogi.