Zveze slovenskih ekipnih športov pozivajo k odprtju športa

Ljubljana, 6. januarja - Predstavniki štirih največjih slovenskih panožnih zvez ekipnih športov (nogometne, rokometne, košarkarske in odbojkarske) so se podpisali pod poziv postopnega odpiranja kolektivnega športa v času pandemije novega koronavirusa ter ga poslali na direktorat za šport na ministrstvu za izobraževanje znanost in šport.