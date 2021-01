Evropske države: Bogatenje urana v Iranu prinaša precejšnje tveganje

Berlin, 6. januarja - Nemčija, Francija in Velika Britanija so danes izrazile globoko zaskrbljenost, ker je Iran začel postopek bogatitve urana do 20 odstotkov. Ob tem so posvarile, da ta poteza Teherana s seboj prinaša precejšnje tveganje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.