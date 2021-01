Iličićeva Atalanta zanesljivo opravila s Kurtičevo Parmo

Bergamo, 6. januarja - Nogometaši Atalante so v 16. krogu italijanskega prvenstva zanesljivo premagali Parmo s 3:0 (1:0). Slovenski reprezentant Josip Iličić je za domačo zasedbo iz Bergama igral do 58. minute in prispeval podajo pri prvem golu kolumbijskega napadalca Luisa Muriela v 15. minuti.