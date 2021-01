Boljšunov nezaustavljiv tudi v zasledovanju

Dobbiaco, 6. januarja - Aleksander Boljšunov je zmagal na zasledovalni tekmi v klasični tehniki v Dobbiacu v Italiji in še povečal vodstvu v skupnem seštevku svetovnega pokala smučarskih tekačev in na novoletni turneji. Tudi na naslednjih štirih mestih so bili njegovi rojaki, drugi je bil Ivan Jakimuškin s kar 55,5 sekundnim zaostankom, tretji pa Jevgenij Belov (55,6).