Zdravstveni dom Velenje bo starejše občane glede cepljenja proti covidu-19 kontaktiral sam

Velenje, 6. januarja - V Zdravstvenem domu Velenje se pripravljajo na cepljenje občanov proti covidu-19. Starejše občane, ki so glede na vrstni red iz nacionalne strategije naslednji na vrsti za cepljenje, bodo kontaktirali predstavniki zdravstvenega doma. Občanom tako ni treba klicati osebnih zdravnikov in se naročati na cepljenje, so danes sporočili z občine.