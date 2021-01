Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 9. januarja - Pri Slovenski matici je izšlo delo Svetovna zgodovina plesa Henrika Neubauerja. Založba Mladinska knjiga je izdala knjigo Psihologija: jasno in jedrnato avtorjev Catherine Collin, Voule Granda in Nigela C. Bensona, KUD Sodobnost International pa slikanico Petra Svetine Debela pekovka z ilustracijami Petra Škerla.