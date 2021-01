Ljubljanska borza: Krka in NLB potisnili indeks navzgor

Ljubljana, 6. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes malenkost zvišal, vendar so k rasti prispevale delnice le dveh podjetij - Krke in NLB. Vse preostale delnice v indeksu so se pocenile oz. se jim tečaj ni spremenil. Sklenjenih je bilo za skoraj 1,5 milijona evrov poslov, od tega polovico z delnicami novomeškega farmacevta.