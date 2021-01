Na vladi danes pričakovati razpravo o odpiranju vrtcev in šol

Ljubljana, 7. januarja - Na današnji seji vlade je pričakovati razpravo o možnosti odpiranja šol in vrtcev. Sredino srečanje premierja Janeza Janše s predstavniki vzgoje in izobraževanje je sicer pokazalo, da vlada in zdravstvena stroka nista najbolj naklonjeni temu, da bi se učenci prve triade v šolo vrnili že prihodnji teden ali da bi se odprli tudi vrtci.