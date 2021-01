Počivalšek: Sedaj je že povsem jasno, da so bile obtožbe o masovni korupciji neutemeljene

Ljubljana, 6. januarja - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v izjavi glede osnutka poročila računskega sodišča o nakupih zaščitne opreme ocenil, da je "sedaj že povsem jasno, da so bile obtožbe o masovni korupciji izmišljene in neutemeljene". Na ministrstvih za gospodarstvo, za zdravje in za obrambo bodo osnutek najprej preučili in se nanj v roku tudi odzvali.