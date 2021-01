Lamberto Zannier novi direktor za evromediteransko diplomacijo in medkulturna vprašanja pri Ifimesu

Ljubljana, 6. januarja - Nekdanji generalni sekretar Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) Lamberto Zannier je novi direktor za evromediteransko diplomacijo in medkulturna vprašanja pri Mednarodnem inštitutu za bližnjevzhodne in balkanske študije (Ifimes). Nasledil je Camillo Habsburg-Lothringen, so danes sporočili iz Ifimesa.