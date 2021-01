Inštitut za mikrobiologijo: Angleški sev v Sloveniji vsaj do začetka decembra ni bil prisoten

Ljubljana, 6. januarja - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete je opravil analizo, s katero je ugotavljal, ali je angleški sev koronavirusa prisoten tudi v Sloveniji. Mutacij, ki so značilne za ta sev, niso odkrili, so zapisali v sporočilu. Ocenjujejo, da sev v osrednjeslovenski regiji ni bil prisoten vsaj do začetka decembra 2020.