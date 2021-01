Blejska in žirovniška občina bosta obnovili most v Piškovici

Bled, 6. januarja - Župana občin Bled in Žirovnica, Janez Fajfar in Leopold Pogačar, sta danes skupaj z družbo Garnol in Gorenjsko gradbeno družbo podpisala pogodbo za obnovo mostu v Piškovici. Pripravljalna dela bodo stekla kmalu, izvajalca pa morata obnovo končati v letu dni. Dela so vredna okoli pol milijona evrov, investitorici pa sta obe občini.