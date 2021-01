Impol lani zaradi pandemije zaostal za načrti, a s pozitivnim rezultatom

Slovenska Bistrica, 6. januarja - Bistriškega predelovalca aluminija Impol je dodobra prizadela pandemija, ki se bo zlasti na področju stiskalništva poznala na lanskem poslovnem rezultatu. Kljub temu so v vodstvu skupine zadovoljni, da jim je tudi v letu 2020 uspelo ohraniti stabilno poslovanje in pozitiven poslovni rezultat, s čimer se večina tekmecev ne more pohvaliti.