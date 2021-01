V brežiški bolnišnici in novomeškem zdravstvenem domu začeli cepiti zaposlene

Brežice/Novo mesto, 6. januarja - V osrednji posavski bolnišnici v Brežicah so opoldne prejeli prvih 90 odmerkov cepiva in ob 13. uri začeli cepiti zaposlene. Za cepljenje se je do zdaj prijavilo 90 zaposlenih, nadaljevali ga bodo v četrtek in petek. Cepivo proti covidu-19 so danes prejeli tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto in zaposlene začeli nemudoma cepiti.