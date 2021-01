Janša s tajvanskim ministrom za zdravje in blaginjo o boju s pandemijo covida-19

Ljubljana, 6. januarja - Predsednik vlade Janez Janša, ki opravlja posle ministra za zdravje, se je danes preko videokonferenčnega klica pogovarjal s tajvanskim ministrom za zdravje in blaginjo Chen Shih-chungom. Pogovor je bil namenjen izmenjavi stališč in dobrih praks v boju s pandemijo covida-19, so sporočili iz premierjevega kabineta.