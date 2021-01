Papež ob prazniku svetih treh kraljev spomnil na učenje iz kriz

Vatikan, 6. januarja - Papež Frančišek je danes med mašo ob prazniku svetih treh kraljev spomnil na to, da se učimo tudi iz slabih izkušenj. Neuspehi in krize so lahko poučni in prinašajo spoznanje, da je "le Gospod vreden čaščenja", je v pridigi dejal papež. Celo slabo, ki ga doživlja vsak človek, ima smisel, je še dejal.