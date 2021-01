Kranj, 6. januarja - Delavski most v Kranju, ki je bil danes dopoldne zaradi trka tovornega vozila zaprt v obe smeri, so znova odprli, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Most so zaprli, ker je vanj trčil voznik tovornega vozila z dvignjenim kesonom za posipanje cest, ki je vozil po cesti pod mostom.