V torek potrdili 3354 okužb z novim koronavirusom, največ doslej

Ljubljana, 6. januarja - V torek so v Sloveniji opravili 22.194 hitrih in PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 3354 okužb, kar je največ doslej in 853 primerov več kot v ponedeljek. Umrlo je 31 covidnih bolnikov. V bolnišnicah se zdravi 1177 covidnih bolnikov, od tega 182 na oddelkih za intenzivno terapijo, so predstavili na novinarski konferenci.