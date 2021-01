V Latviji s koronavirusom okuženih več Natovih vojakov

Riga, 6. januarja - V Latviji se je več vojakov, ki so tam nameščeni v okviru Natove misije, okužilo z novim koronavirusom. Vsi so v karanteni, njihove stike pa so izolirali, je predstavnik latvijskega obrambnega ministrstva potrdil za latvijsko tiskovno agencijo Leta. Pri Slovenski vojski so za STA zagotovili, da slovenski vojaki, ki so tam na misiji, niso okuženi.