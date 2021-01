Del Koseškega bajerja odprli za obiskovalce

Ljubljana, 6. januarja - Del Koseškega bajerja, kjer so konec lanskega leta zaznali primer ptičje gripe, je spet odprt za obiskovalce. Še do 13. januarja pa ostaja prepoved dostopa do območja med Marjekovo in Kmečko potjo, so sporočili iz službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pri javnem podjetju Voka Snaga.