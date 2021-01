Objavljen poziv umetnikom k prijavi na mednarodno rezidenco

Ljubljana, 7. januarja - Kino Šiška, ki je vodilni partner mednarodnega projekta Hydra Pace, je objavil javni razpis oz. poziv k udeležbi na dvomesečni rezidenci v treh mestih: Ljubljani, palestinski Ramali in slovaškem mestu Košice. Predvidenih je šest sočasnih rezidenc, na katere se lahko do 31. januarja prijavijo umetniki iz Slovenije, Slovaške in Palestine.