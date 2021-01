Urad EU za intelektualno lastnino malim in srednjim podjetjem ponuja 20 milijonov evrov

Alicante, 6. januarja - Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil razpis v višini 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev, namenjenih malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v EU. Gre za vavčerje za prijavo znamk in modelov pri uradih za intelektualno lastnino v katerikoli državi članici EU, so sporočili iz Urada RS za intelektualno lastnino.