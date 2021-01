Slovenska spletna premiera dokumentarca The Proposal umetnice Jill Magid

Ljubljana, 8. januarja - Aksioma in CUK Kino Šiška od danes preko platforme Cinesquare predstavljata slovensko spletno premiero dokumentarca konceptualne umetnice Jill Magid z naslovom The Proposal (Predlog). Film si je na spletu mogoče ogledati do 15. januarja, za 11. januar pa je napovedan tudi spletni pogovor z avtorico Jill Magid.