Na Primorskem ledeni dež, na Gorenjskem sneži; policija poziva k previdnosti

Koper/Kranj, 6. januarja - Na Primorskem so se prometne razmere poslabšale zaradi ledenega dežja. Policija voznike opozarja, da na vseh cestah prilagodijo hitrost vožnje, saj zaradi poledenele ceste prihaja tudi do naletov. S Policijske uprave Kranj pa sporočajo, da na Gorenjskem ponekod sneži, na cestah sta sneg in plundra.