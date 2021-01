V Španiji ob naraščanju okužb s koronavirusom zaostrujejo ukrepe

Madrid, 6. januarja - V Španiji so v torek potrdili 23.700 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je največ v zadnjih dveh mesecih. Kar dve tretjini vse primerov so zabeležili v treh pokrajinah - Kataloniji, Madridu in Valencii. Številne izmed skupno 19 pokrajin zaostrujejo ukrepe za zajezitev širjenja okužb.