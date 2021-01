Sisek in Petrinja zaradi potresa za 10 do 20 centimetrov bolj vzhodno

Zagreb/Sisak, 6. januarja - Zaradi rušilnega potresa, ki je prejšnji torek z magnitudo 6,2 stresel sisaško-moslavško županijo, se je Sisek premaknil deset centimetrov na vzhod, Petrinja pa tudi do 20 centimetrov, so potrdili strokovnjaki zagrebške geodetske fakultete. Na nekaterih območjih so se tla vzdignila za 40 centimetrov, ponekod pa znižala za 30 centimetrov.