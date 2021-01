Razlike v podatkih vlade in NIJZ o številu umrlih zaradi zamud pri poročanju zavodov in različnih pristopov

Ljubljana, 18. januarja - Razkorak med skupnim številom umrlih s covidom-19, ki ga poroča NIJZ, in številom, ki ga poroča vlada, postaja vse večji. Bolnišnice in domovi starejših namreč uradna poročila, ki so podlaga za strukturne podatke o umrlih poročajo z zamudo. Nasprotno pa ima v dnevnih podatkih NIJZ višjo številko, saj navaja vse umrle v 28 dneh po potrjeni okužbi.