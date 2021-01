V letu dni po požaru na Dovjem za gradnjo novih hiš zbrali 170.000 evrov

Mojstrana, 6. januarja - Mineva leto dni od hudega požara, ki je 3. januarja 2020 v središču Dovjega uničil dve hiši. Krajani in občina so hitro stopili skupaj ter oškodovanima družinama zagotovili streho nad glavo ter hkrati začeli zbirati sredstva za nadomestni gradnji. V letu dni se je zbralo 170.000 evrov, s katerimi so že pokrili začetek gradnje obeh hiš.