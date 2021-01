Petrol zaključil prevzem E 3

Ljubljana, 6. januarja - Energetski koncern Petrol je po izpolnitvi odložnih pogojev s prodajalcem Elektro Primorska v torek zaključil nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi E 3, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola. Kot so dodali, nameravajo razvijati poslovanje družbe E 3 in ohranjati obstoječa delovna mesta.