Delavski most v Kranju zaradi trka tovornjaka zaprt v obe smeri

Kranj, 6. januarja - Delavski most v Kranju je zaradi trka tovornega vozila zaprt v obe smeri, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po prvih podatkih je tovorno vozilo s kesonom zadelo v most in ga poškodovalo. Predvidena je daljša zapora. Promet je v celoti preusmerjen na druge ceste.